Авторы альбома "Волшебный мир балета "Конек-горбунок" встретились с тюменцами
Творческая встреча с авторами и создателями художественного альбома "Волшебный мир балета "Конек-горбунок" состоялась в Тюмени в арт-салоне "На Никольской".
Альбом посвящен сценической истории балета от первой постановки до новой версии и адресован широкому кругу читателей. Он впервые вводит в научный общероссийский и международный контекст 160-летнюю историю балета по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок".
Во встрече приняли участие: координатор проекта "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов, доктор искусствоведения, член Союза художников России, автор альбома Наталья Сезева; издатель альбома, исполнительный директор АО "Тюменский дом печати" Лев Нежданов.