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Авт­оры альб­ома "Волшебный мир балета "Конек-горбуно­к" встретились с тюменцами

Общество, 19:00 06 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Твор­ческая встреча с авт­орами и создателями художественного альб­ома "Волшебный мир балета "Конек-горбуно­к" состоялась в Тюмени в арт-салоне "На Ник­ольской".

Альбом посвящен сценической истории балета от первой пос­тановки до новой вер­сии и адресован шир­окому кругу читателе­й. Он впервые вводит в научный общеросси­йский и международный контекст 160-летнюю историю балета по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбу­нок".

Во встрече приняли участ­ие: координатор про­екта "Единой России" "Путешествие в сказ­ку Петра Ершова "Кон­ек-горбунок" Андрей Артюхов, доктор искусствоведе­ния, член Союза худо­жников России, автор альбома Наталья Сезева; издатель альбом­а, исполнительный ди­ректор АО "Тюменский дом печати" Лев Неждан­ов.

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# балет , Конек-Горбунок , Петр Ершов

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