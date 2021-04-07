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В Тюмени для пенсионеров работают курсы графического дизайна

Общество, 18:32 07 апреля 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Курсы графического дизайна организовал для тюменских пенсионеров областной центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

"В постоянном режиме занятия посещают 30 человек. Но мы готовы принять еще желающих. Присоединиться к курсам можно в любой момент. Если кто-то запишется сейчас, то предоставим им запись к нашим видеозаписям курса с первого дня. Если наберем большую группу новичков, предложим им пройти все с самого начала", – рассказала специалист по содействию активному долголетию Анастасия Горчакова.

Она отметила, что проект "MediaLab 55+" постоянный, меняются только курсы. Занятия по графическому дизайну продлятся до конца апреля.

Встречи проводят в формате онлайн, с помощью приложения Zoom, по четвергам в 15 часов 30 минут. На практикумах ученики 55+ изучают инструменты платформы Canva, рассматривают ее основные функциональные элементы: шаблоны, шрифты, иллюстрации и другое.

Пожилые люди научатся легко создавать интересные посты для социальных сетей, креативные видео, презентации, анимированные открытки.

Желающие присоединиться могут прийти в центр или позвонить по телефону: 51-50-51.

Инна Пахомова

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# обучение , пенсионеры , пожилые люди

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