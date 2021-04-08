Тюменский эндокринолог объяснила причины ожирения у детей и подростков

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Тюменская область вошла в регионы-лидеры по числу детей и подростков с лишним весом. Рост числа обращений к врачам с такой проблемой отметила детский врач-эндокринолог, доцент кафедры педиатрии института непрерывного профессионального развития Тюменского медуниверситета Анна Шайтарова.

В эфире программы "Все включено" телеканала "Тюменское время" она связала пандемию коронавируса со снижением двигательной активности и изменением характера питания.

"По данным исследования от 2011 года, причинами и факторами ожирения у детей, после нерационального питания, являются ожирение у обоих родителей, социально-экономический статус семьи, миграция, когда ребенок переезжает из привычного места и находится в стрессе. А также курение матери во время беременности, патологическая прибавка веса и показатели массы тела ребенка более четрых килограммов", - сказала врач.

У детей с ожирением в три раза выше риск развития артериальной гипертензии, у 60% возникает риск развития ЖКТ. Они чаще находятся в стрессе и больше рискуют впасть в депрессию.

Помочь справиться с лишним весом помогут специалисты - гастроэнтеролог, эндокринолог, гастроэнтеролог или педиатр, компетентный в этом вопросе.

Лишать здоровых детей умеренного потребления сладостей врач не советует, а вот при избытке веса кондитерские изделия и сладкие напитки лучше ограничить.

"Мы рекомендуем ограничения употребления до одного раза в неделю. Хотя я, имея многолетний опыт работы с детьми, предпочитаю пробудить свежесть чувств к сладостям и взять тайм-аут на 4-6 недель", - говорит Анна Шайтарова.

Татьяна Ковалева