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Продуктовый киоск на улице Уездная в Тюмени сгорел из-за короткого замыкания

Происшествия, 11:43 09 апреля 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в продуктовом киоске на ул. Уездная в Тюмени вечером 8 апреля.

Информация о случившемся вблизи дома № 136/1 поступила в 23 часа 26 минут. С пламенем боролись сотрудники 13-й пожарно-спасательной части. Огонь не ушел за пределы строения.

"Размеры киоска – три на четыре метра. Помещение пострадало от пламени практически полностью изнутри. Огонь повредил 12 квадратных метров", – рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Пострадавших нет.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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