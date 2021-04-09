В Тюмени суд закрыл ночлежку за нарушения пожарной безопасности

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюмени суд запретил деятельность общественной организации "Путь Преодоления Урал", размещавшейся в частном доме из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Причиной решения послужили многочисленные нарушения пожарной безопасности, выявленные специалистами противопожарного надзора. Так, здание не оборудовано пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией. Кроме того, дом отапливался от котельной неизвестной категории пожарной опасности.

В здании также не оказалось эвакуационного выхода со второго этажа, а ширина лестничного марша не соответствовала нормам. А обитатели ночлежки не знали, где находится противопожарный кран и план эвакуации на случай возгорания.

С учетом этого суд запретил владельцу дома сдавать его в аренду и использовать как ночлежку для попавших в трудную жизненную ситуацию.