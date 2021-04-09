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Пострадавший от взрыва дом в Тюмени восстановят за три месяца

Общество, 16:15 09 апреля 2021

Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Восстановительные работы на первом и втором подъездах дома №95 ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, сильно пострадавшие от взрыва бытового газа, начались 7 апреля и будут выполнены за три месяца, сообщает администрация города.

Взрыв произошел 20 сентября 2020 г. Жители третьего и четвертого подъездов вернулись в жилье осенью. в остальных двух подъездах проведены противоаварийные работы, но часть дома закрыта для проживания.

Тюмень-наш дом во ВКонтакте Тюмень-наш дом во ВКонтакте Тюмень-наш дом во ВКонтакте Тюмень-наш дом во ВКонтакте ﻿

Строители ООО "Геофонд+" проводят инъецирование трещин на наружных и внутренних стенах. Укрепят лопнувшие плиты перекрытия, восстановят межкомнатные перегородки, двери и окна.

После этого жители смогут приступить к ремонту в своих квартирах. Они получат на это материальную поддержку. Будет организован и ремонт муниципальных жилых помещений.

Добавим, сейчас жильцы дома проживают у родственников или арендуют жилье, получают компенсацию из средств бюджета.

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# жилье , ремонт

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