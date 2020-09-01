В Тюмени из-за взрыва газа разрушены два балкона дома по улице 50 лет ВЛКСМ

| Фото: "Тюменское время" во ВКонтакте | Фото: "Тюменское время" во ВКонтакте

Взрыв газа на втором этаже пятиэтажного дома №95 по ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени привел к разрушению двух балконов. Квартиры повреждены частично. Звонок о происшествии поступил на пульт дежурного пожарной службы в 20 часов 11 минут 20 сентября.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, из дома эвакуировали 75 человек. Информации о погибших, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи.

"Взрыв газа не повлек горения. На месте ЧП работают шесть единиц техники и 14 человек личного состава", - добавили в ведомстве.

| Фото: "Тюменское время" во ВКонтакте | Фото: "Тюменское время" во ВКонтакте

Анжела Лебедева