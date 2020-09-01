При взрыве газа в жилом доме в Тюмени пострадали два человека

| Фото: "Тюменское время" во ВКонтакте | Фото: "Тюменское время" во ВКонтакте

Два человека пострадали в результате взрыва газа в жилом доме №95 на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени 20 сентября. Одному оказали помощь на месте, второго везут в больницу.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Вызов поступил в 20 часов 11 минут. Бригада прибыла в 20 часов 19 минут.

"На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Еще одного пострадавшего с термическим ожогом везут в ОКБ №1", – рассказала Александра Малыгина.

Медики продолжают дежурить на месте.

Инна Пахомова