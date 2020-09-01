Александр Моор взял на контроль расследование взрыва газа в Тюмени

Фото: "Тюменское время" во ВКонтакте Фото: "Тюменское время" во ВКонтакте

Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на личный контроль расследование происшествия со взрывом газа в Тюмени. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

20 сентября в районе 20 часов в Тюмени в квартире, расположенной на втором этаже жилого 5-ти этажного дома по ул. 50 лет ВЛКСМ предположительно взорвался газ. Разрушены три балкона. Частично повреждены две квартиры. Эвакуировали 85 человек.

На месте оказана помощь одному пострадавшему по поводу поверхностного пореза. Ещё один пострадавший с термическим ожогом доставлен в ОКБ-1.