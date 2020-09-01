Прокуратура проверит обстоятельства взрыва газа в Тюмени

фото МЧС по Тюменской области (архив) фото МЧС по Тюменской области (архив)

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту взрыва газа в квартире жилого дома в Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщение отмечается, что такое поручение дал прокурор области Владислав Московских.

На место происшествия выезжал прокурор Ленинского административного округа города Алексей Андриянов. Он проверит соблюдение законодательства об эксплуатации газового оборудования и обеспечении безопасных условий проживания граждан.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.