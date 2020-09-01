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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Тюмени

Происшествия, 09:07 21 сентября 2020

sledcom.ru

Следователи в Тюменской области начали доследственную проверку по факту взрыва газа в квартире в Тюмени, в результате которого пострадали два человека, сообщает СУСК региона.

Ранее сообщалось, что вечером 20 сентября в доме №95 по ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени произошел хлопок.

В пресс-службе СК уточнили, что по предварительным данным, на 2 этаже пятиэтажного газифицированного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси. Один человек с ожогами госпитализирован. Сотрудниками МЧС из дома эвакуировано 85 человек.

Следователи и криминалисты проводится осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев.

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# взрыв газа , проверка , следователи

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