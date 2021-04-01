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Тюменские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по информатике

Общество, 16:15 12 апреля 2021

Областная ФМШ ВКонтакте | Фото: Областная ФМШ ВКонтакте

11-классник Максим Хабаров и 10-классник Георгий Нехорошков из физико-математической школы в Тюмени стали призерами Всероссийской олимпиады школьников по информатике, сообщает учебное учреждение.

Олимпиада прошла в Москве и собрала 384 школьника из 73 регионов. В финале участники выступили в двух турах, выполнив по четыре задачи в каждом.

Старшеклассники пополнили копилку достижений региона: ранее представители области были признаны победителями и призерами по пяти предметам. Среди них французский язык, физика, химия, история и экономика.

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