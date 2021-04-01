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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменца со свертком марихуаны задержали на улице

Происшествия, 19:07 12 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в попытке сбыта марихуаны задержали сотрудники патрульно-постовой службы в Тюмени. По версии следствия, 31-летний безработный распространял наркотик через закладки, сообщает городское управление МВД.

На обочине дороги по ул. Линейной полицейские заметили автомобиль KIA Sportage. Увидев их, мужчина занервничал и спрятал в куртку сверток. Как показала экспертиза, в нем была марихуана. Вес изъятого наркотика составил около семи граммов.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Попытка сбыта наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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