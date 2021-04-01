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В Тюмени нашли способ получения пресной воды с помощью энергии морских волн

Общество, 13:53 13 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Не менее 10 тыс. литров пресной воды в сутки – производительность опреснительных установок, разработанных учеными Тюменского индустриального университета.

Автономные энергосберегающие установки, сообщает пресс-служба вуза, могут использоваться для водоснабжения малых прибрежных городов, поселков и гостиниц, а также снабжения пресной водой прибрежных и плавучих оранжерей, в которых выращиваются растения.

"Технология выращивания растений методом гидропоники в оранжереях на морских плавучих платформах экономически выгодна, - уверен доктор технических наук, профессор кафедры водоснабжения и водоотведения ТИУ Виктор Миронов. - Отсутствуют расходы на дистиллированную воду для приготовления питательных растворов и капельного полива. Дистиллированная вода для приготовления питательных растворов гидропоники вырабатывается из морской воды с использованием низкопотенциальной энергии волн в стандартных обратноосмотических опреснительных установках".

Низкопотенциальная энергия морских волн характеризуется малой высотой волны и высокой обеспеченностью, такие волны существуют практически всегда и везде в незамерзающих морях.

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# ТИУ , ученые

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