Более 17 км дорог отремонтируют по новому ГОСТу в Тюмени в 2021 году

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Восемь дорожных объектов общей протяженностью более 17 км отремонтируют в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Тюмени в 2021 году.

Как рассказал директор департамента дорожной инфраструктуры администрации Тюмени Игорь Фролов, в план вошли как центральные улицы, так и на периферии. В их числе участок ул. Чаплина от Трактовой до Салехардской, часть Республики от Старотобольского тракта до границ Тюмени, Старотобольский тракт - два участка, часть Тобольского тракта от Мельникайте до Судоремонтной и улицы Щербакова, Московский тракт и Амурская. Также отремонтируют подъезд к садовому товариществу "Яровской агросад": многие тюменцы живут здесь постоянно и регулярно пользуются дорогой для выезда в город.

Игорь Фролов подчеркнул, что подход к ремонту такой же, как и в прошлые годы: лабораторная диагностика, комплексные работы, включая замену асфальта, бордюрного камня, обустройство остановочных павильонов и дорожных знаков. Укладывать полотно будут согласно новому ГОСТу - с использованием щебня 16 фракции, что повысит износостойкость дорог. На некоторых объектах работы уже начались и продлятся до конца осени.

Программа "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в Тюмени с 2017 года. За четыре года в городе преобразились 110 объектов общей протяженностью 147 км.

Евгения Шевцова