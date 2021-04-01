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Не поделили наследство: тюменец сломал брату челюсть гаечным ключом

Происшествия, 16:19 16 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владелец СТО в Тюмени искалечил гаечным ключом двоюродного брата. О пациенте с переломами полицейские узнали от сотрудников медучреждения, сообщает городское УМВД.

Участковый уполномоченный выяснил, что в день происшествия потерпевший находился на СТО, владельцем которого является его двоюродный брат. Между родственниками возник конфликт - мужчины поспорили о разделе наследства.

Хозяин СТО схватил гаечный ключ и несколько раз ударил им брата по лицу, сломав ему нос и челюсть. Ранее судимого 40-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции.

Мужчина признался, что был пьян и не смог сдержать эмоций. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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# уголовное дело

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