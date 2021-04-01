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Тюменский индустриальный университет стал 21-м в рейтинге лучших вузов страны

Общество, 09:02 18 апреля 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

21 место в рейтинге лучших вузов России RAEX занял опорный университет среди учреждений инженерно-технического направления. Список был подготовлен при поддержке Российского союза ректоров и Фонда Андрея Мельниченко, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

На позицию в рейтинге влияют три фактора — востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.

По мнению ректора Вероники Ефремовой, цель рейтинга - выявить и распространить лучшие практики подготовки кадров инженерно-технического профиля для развития реального сектора российской экономики.

"Знаково, что в этом году в рейтинге RAEX инженерно-технические университеты выделены в особую когорту. Это значит, что наши успехи станут более заметны нашим партнерам-работодателям, более привлекательным вуз станет и для абитуриентов с задатками и способностями инженера будущего, — отметила она. — Находиться в шаге от двадцатки сильнейших – это уже успех, но мы должны не снижая темпов, двигаться дальше по пути развития научной деятельности нашего опорного университета и повышения качества образования, внедряя новые образовательные технологии и расширяя сетевое взаимодействие с нашими индустриальными партнерами".

По мнению генерального директора рейтингового агентства RAEX Дмитрия Гришанкова, списки заинтересуют работодателей, испытывающих потребность в обновлении кадрового состава.

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# рейтинг , ТИУ

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