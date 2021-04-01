Двое мужчин и женщина с COVID-19 скончались в Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Двое мужчин 78 и 70 лет и 61-летняя женщина с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии умерли 433 пациента, сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрировано 53 новых случая заболевания, в том числе у пятерых детей. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс. 434 граждан. Выздоровели 75 человек, за весь период - 32 тыс. 670.

К ИВЛ подключены 11 пациентов. 4 тыс. 488 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 - на перевахтовке.