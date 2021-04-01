В Тюменской области выявлено 54 новых случая COVID-19

Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Далее в сюжете 78 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области за сутки

54 случая новой коронавирусной инфекции зафиксировано в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб. В Ханты-Мансийском автономном округе выявлено 56 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

В целом по России выявлен 9 тыс. 321 новых случай коронавируса в 84 регионах. Из них 12,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 тыс. 832 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 693 тыс. 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 тыс. 193 летальных исхода, выздоровели 4 млн 319 тыс. 389 человек.