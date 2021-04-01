78 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области за сутки

Фото: здравоохранение Тюменской области ВК Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

78 человек выздоровели от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

При этом в регионе было зафиксировано 54 новых случая заболевания, в том числе 4 - у детей. На ИВЛ находятся 12 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 4 тыс. 546 человек, 644 человека находятся на перевахтовке.

Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина, 74 лет от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусно-бактериальной бронхопневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза.

За весь период пандемии в Тюменской области выявлено 34 тыс. 488 случаев заболевания, скончались 434 пациента, выздоровели 32 тыс. 748 человек.