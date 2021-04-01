В Тюменской области выявили 53 случая COVID-19 за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

У 53 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области за минувшие сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 632 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,7% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 389 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 тыс. 391 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 252 человека, в Санкт-Петербурге - 695, в Московской области - 591.

В Свердловской области подвердилось 118 новых случаев, в Челябинской области - 114, в Ханты-Мансийском автономном округе - 55, в Курганской области - 39, в Ямало-Ненецком автономном округе - 19.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 млн 702 тыс. 101 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 тыс. 582 летальных исхода, выздоровели 4 млн 326 тыс. 780 человек.