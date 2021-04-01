Семь человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

| Фото: www.mos.ru, М. Денисов | Фото: www.mos.ru, М. Денисов

Три женщины 79, 87 и 91 года, четверо мужчин 70, 76, 79, 82 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умер 441 пациент с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.

Зарегистрировано 53 новых случая заболевания, в том числе у трех детей. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс. 541 граждан.

Выздоровели 80 человек, за весь период - 32 тыс. 828.

К ИВЛ подключены 12 пациентов.

4 тыс. 595 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 человека - на перевахтовке.