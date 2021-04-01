  • 18 апреля 202118.04.2021воскресенье
  • USD75,5535
    EUR90,4602
  • В Тюмени -2..-4 С 5 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семь человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 15:20 18 апреля 2021

www.mos.ru, М. Денисов | Фото: www.mos.ru, М. Денисов

Три женщины 79, 87 и 91 года, четверо мужчин 70, 76, 79, 82 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умер 441 пациент с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.

Зарегистрировано 53 новых случая заболевания, в том числе у трех детей. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс. 541 граждан.

Выздоровели 80 человек, за весь период - 32 тыс. 828.

К ИВЛ подключены 12 пациентов.

4 тыс. 595 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 человека - на перевахтовке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 18.04.202119 апреля - события дня
17:14 18.04.2021В Ялуторовске отреставрируют и отправят на выставку резные наличники старых домов
16:43 18.04.2021В Тюмени стартовал прием заявок на фестиваль "Морфология улиц"
16:11 18.04.2021150 участников будут соперничать на областном этапе конкурса "Педагог года"