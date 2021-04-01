У 50 человек диагностировали COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

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У 50 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 589 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,6% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 346 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 тыс. 818 человек.

В Москве 2 тыс. 279 заболевших, в Санкт-Петербурге - 692, в Московской области - 592,

в Челябинской области - 115, в Свердловской области - 109, в Ханты-Мансийском автономном округе - 61, в Курганской области - 37, в Ямало-Ненецком автономном округе - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 710 тыс. 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 105 тыс. 928 летальных исходов, выздоровели 4 млн 333 тыс. 598 человек.