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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Решение о дополнительной вакцинации против COVID-19 поможет принять первая российская тест-система

Общество, 15:46 15 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российские ученые разработали и зарегистрировали первую иммуноферментную тест-систему для количественного определения антител в крови к коронавирусу.

С помощью данного набора реагентов, сообщает Роспотребнадзор, возможно оценить степень выраженности антительного иммунного ответа от очень низкого уровня до очень высокого, что делает его полезным для принятия решения о дополнительной вакцинации против коронавируса SARS-CoV-2.

Показанием к использованию набора реагентов является необходимость оценки развития антительного иммунитета к коронавирусу SARS-CoV-2 у больных COVID-19 в процессе терапевтических мероприятий, а также у выздоровевших - с целью оценки образования антител и у здоровых людей - с целью оценки уровня популяционного иммунитета.

Количественное содержание антител в клиническом образце рассчитывают по калибровочной кривой в концентрации, выраженной в условных единицах (у.е./мл). Данный тест, по оценке специалистов, обладает высокой аналитической чувствительностью, предел обнаружения антител составляет 50 у.е./мл, что позволяет определять количество антител при их низком уровне в образцах сыворотки/плазмы крови.

Клинические испытания подтвердили эффективность применения иммуноферментной тест-системы для количественного определения антител в крови к коронавирусу.

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# коронавирус , Роспотребнадзор , тесты

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