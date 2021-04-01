Еще 71 житель Тюменской области выздоровел после COVID-19

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

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71 житель Тюменской области выздоровел после COVID-19 за минувшие сутки. За весь период пандемии от болезни вылечились 32 тыс. 595 человек, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 52 новых случая заболевания, в том числе у двух детей. Всего с начала пандемии - 34 тыс. 381.

К ИВЛ подключены 10 пациентов. 4 тыс. 493 человека остаются под медицинским наблюдением, 644 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 430 пациентов с коронавирусом.