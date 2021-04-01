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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три женщины с COVID-19 умерли в Тюменской области за сутки

Общество, 14:31 14 апреля 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Три женщины в возрасте 49, 66 и 78 лет скончались от коронавирусной инфекции в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии умерли 430 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 50 новых случаев заболевания, в том числе у девяти детей. Всего с начала пандемии - 34 тыс. 329.

Выздоровели 69 человек, а за весь период - 32 тыс. 524. К ИВЛ подключены 10 пациентов.

4 тыс. 509 человек остаются под медицинским наблюдением. 644 - на перевахтовке.

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# коронавирус

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