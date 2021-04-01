В Тюменской области 49 человек заболели COVID-19 за сутки

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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У 49 человек выявили коронавирусную инфекцию в Тюменской области за сутки. Всего в России подтвердилось 8 тыс. 173 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

12,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 338 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 611 человек.

В Москве зафиксировано - 1 тыс. 782 новых случаев болезни, в Санкт-Петербурге - 701, в Московской области - 533.

В Свердловской области заболели 130 человек, в Челябинской области - 117, в Ханты-Мансийском автономном округе - 51, в Курганской области - 36, на Ямале - 17.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 657 тыс. 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 103 тыс. 601 летальный исход, выздоровели 4 млн 281 тыс. 776 человек.