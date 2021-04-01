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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области выздоровели 66 пациентов с коронавирусом за сутки

Общество, 14:38 13 апреля 2021

здравоохранение Тюменской области ВК | Фото: здравоохранение Тюменской области ВК

66 жителей Тюменской области выздоровели после COVID-19 за минувшие сутки. За весь период пандемии от болезни вылечились 32 тыс. 455 человек, сообщает региональный оперштаб.

Зафиксировано 49 новых случаев заболевания, в том числе у шести детей. Всего с начала пандемии - 34 тыс. 279.

К ИВЛ подключены 12 пациентов. 4 тыс. 512 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 427 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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