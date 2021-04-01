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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 63 жителя Тюменской области выздоровели после коронавируса

Общество, 14:32 12 апреля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

63 жителя Тюменской области выздоровели после коронавируса за минувшие сутки. За весь период пандемии от болезни оправились 32 тыс. 389 человек, сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрирован 51 новый случай заболевания, в том числе у двоих детей. Всего с начала пандемии - 34 тыс. 230.

К ИВЛ подключены девять пациентов. 4 тыс. 545 человек остаются под медицинским наблюдением. 644 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 427 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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