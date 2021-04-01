Еще 63 жителя Тюменской области выздоровели после коронавируса

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63 жителя Тюменской области выздоровели после коронавируса за минувшие сутки. За весь период пандемии от болезни оправились 32 тыс. 389 человек, сообщает региональный оперштаб.

Зарегистрирован 51 новый случай заболевания, в том числе у двоих детей. Всего с начала пандемии - 34 тыс. 230.

К ИВЛ подключены девять пациентов. 4 тыс. 545 человек остаются под медицинским наблюдением. 644 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 427 пациентов с коронавирусом.