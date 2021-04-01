Две пожилые женщины с коронавирусом умерли в Тюменской области

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Две женщины с коронавирусной инфекцией скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии умерли 427 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

Жертвами вируса стали пациентка 80 лет с острой легочно-сердечной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза и 68-летняя жительница региона с двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией и хроническими заболеваниями.

Зарегистрировано 53 новых случая заболевания, в том числе у 4 детей. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 34 тыс. 179 граждан. Выздоровели 68 человек, за весь период - 32 тыс. 326.

К ИВЛ подключены 9 пациентов. 4 тыс. 577 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 - на перевахтовке.