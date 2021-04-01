Еще 3 тыс. 600 доз "Спутника V" поступили в Тюменскую область

| Фото: tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

3 тыс. 600 доз вакцины "Спутник V" поступили В Тюменскую область, сообщает региональный оперативный штаб. На сегодня общее число поступившей в регион вакцины - 90 тыс. 767 доз.

"Спутником V" вакцинированы 70 тыс. 883 человека. Полный курс вакцинации в два этапа уже прошли 50 тыс. 740 жителей области.

"ЭпиВакКороной" из первой массовой партии привиты первым туром 83 человека. Кроме этого, в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях данной вакцины.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.