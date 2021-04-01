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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Коронавирус выявлен у 52 жителей Тюменской области

Общество, 13:11 10 апреля 2021

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

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У 52 человек в Тюменской области за сутки диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в России выявлено 8 тыс. 704 новых случая COVID-19 в 83 регионах.

13,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 579 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 006 человек, в Санкт-Петербурге - 699, в Московской области - 587.

В Свердловской области заболели 126 человека, в Челябинской области - 120, в Ханты-Мансийском автономном округе - 68, в Курганской области - 41, на Ямале - 20.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 632 тыс. 688 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 тыс. 649 летальных исходов, выздоровели 4 млн 258 тыс. 279 человек.

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# коронавирус

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