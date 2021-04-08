Эксперт дал совет не пить алкоголь за три дня до и после вакцинации от COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За три дня до вакцинации нужно полностью отказаться от алкоголя, и не употреблять его после прививки в течение 3-5 дней.

Алкоголь, по словам педиатра-иммунолога, доктора медицинских наук, профессора, ведущего программы "Жить здорово" Андрея Продеуса, которого цитирует Роспотребнадзор, могут заблокировать Т-лимфоциты и В-лимфоциты и помешать выработке антител.

"Формированию иммунитета будет способствовать также два витамина, которые мы должны получать регулярно – D и E, - отметил он. - Если у человека низкий уровень витамина Д, выработка антител после вакцинации будет в несколько раз ниже. Рекордсмен по его содержанию – печень трески. Люди с низким уровнем витамина Е также хуже вырабатывают антитела. Много витамина Е – в масле зародышей пшеницы".

Людям, страдающим аллергией, астмой, атопическим дерматитом Роспотребнадзор не рекомендует продукты, которые могут усилить аллергическую реакцию. Это копчености, шоколад, клубника, цитрусовые, выдержанные сыры. Потому что тогда иммунный ответ организма на вакцину может быть избыточным.

"Лучше исключить эти продукты перед вакцинацией, - считает Андрей Продеус. - Тогда антитела выработаются быстро и эффективно, не будет побочных эффектов".

Людям с избыточным весом ученый советует немного похудеть. Доказано, что у них иммунный ответ на любую вакцинацию хуже.