У 55 человек в Тюменской области подтвердился COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Первая партия вакцины «ЭпиВакКорона» поступила в поликлиники Тюменской области

У 55 человек диагностирована коронавирусная инфекция в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлено 9 тыс. 150 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 662 человека.

В Москве заболели 2 тыс. 421 человек, в Санкт-Петербурге - 703, в Московской области - 594.

В Свердловской области заболели 122 человека, в Челябинской области - 119, в Ханты-Мансийском автономном округе - 70, в Курганской области - 42, на Ямале - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 623 тыс. 984 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 тыс. 247 летальных исходов, выздоровели 4 млн 248 тыс. 700 человек.