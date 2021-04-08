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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Число случаев COVID-19 в Тюменской области превысило 34 тысячи

Общество, 15:31 08 апреля 2021

здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

34 тыс. 19 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Тюменской области с начала пандемии. В минувшие сутки, 7 апреля, коронавирусом заболели 53 человека, сообщает региональный оперштаб.

59 человек выздоровели после COVID-19, за весь период - 32 тыс. 131 человек.

К ИВЛ подключены 13 пациентов. 4 тыс. 613 человек остаются под медицинским наблюдением, 644 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 417 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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