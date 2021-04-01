В преддверии Дня Победы в Тюменской области ветеранов прививают от COVID-19

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Выездная вакцинация от коронавирусной инфекции для ветеранов, участников Великой Отечественной войны началась в Тюменской области в преддверии 9 мая, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Напомним, что в регионе уже появилась возможность выбора вакцины. В область поступила первая партия "ЭпиВакКороны", которой смогут привиться 1 тыс. 620 жителей.

При поступлении вакцины в медицинскую организацию начинают работать выездные комплексы, которые рассчитаны на сельские территории. Мобильный комплекс может с соблюдением всех необходимых условий приехать в отдаленные населенные пункты и провести вакцинацию.

Вакцинация проводится на добровольной и бесплатной основе. Напомним, что все желающие могут записать на портале Госуслуг, по Единому номеру 122 или в своей медорганзации.

"Перед Днем Победы пожилых будут активно посещать, поздравлять, но так как они находятся в группе риска ввиду возраста и наличия хронических заболеваний, мы должны их обезопасить в первую очередь", - отметила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.