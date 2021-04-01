Еще 53 жителя Тюменской области получили диагноз COVID-19

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

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У 53 человек в Тюменской области за сутки диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает федеральный оперативный штаб. Всего в России выявлено 8 тыс. 702 новых случая COVID-19 в 84 регионах.

13% пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 тыс. 230 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 90 человек, в Санкт-Петербурге - 694, в Московской области - 574.

В Свердловской области заболели 129 человек, в Челябинской области - 119, в Ханты-Мансийском автономном округе - 61, в Курганской области - 39, на Ямале - 19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 641 тыс. 390 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 тыс. 986 летальных исходов, выздоровели 4 млн 265 тыс. 509 человек.