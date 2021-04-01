Патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса "МИР-19" получило ФМБА

| Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Патент на "МИР-19", препарат для профилактики и лечения COVID-19, получил Государственный научный центр "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства.

Как сообщают в пресс-службе учреждения, это комбинированное лекарственное средство, обладающее противовирусным эффектом в отношении нового коронавируса SARS-CoV-2, разработанное по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой. Аббревиатура МИР расшифровывается как "Малая Интерферирующая РНК".

Препарат предусматривает ингаляционный или интраназальный методы введения.

"МИР-19 – уникальный препарат, основанный на применении микроРНК. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом высокоэффективно "выключает" копирование (репликацию) вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, в том числе предотвращает пневмониты, острые респираторные дистресс-синдромы на фоне коронавирусной инфекции", - заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

10 апреля в авторитетном научном журнале Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) "Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology" вышла статья научного коллектива Государственного научного центра "Институт иммунологии" ФМБА России под руководством директора Мусы Хаитова "Ингибирование репродукции SARS-CoV-2 модифицированным препаратом миРНК в комплексе с дендримерным пептидом".

Несмотря на то, что вакцины для профилактики COVID-19 становятся все более доступными, существует потребность в специфических формах лечения. В своем исследовании авторы оценили противовирусный эффект миРНК в отношении SARS-CoV-2 в экспериментах in vitro и in vivo.

В настоящее время завершена первая фаза клинического исследования препарата, доказавшая его безопасность и хорошую переносимость. Начинается вторая фаза исследования препарата у людей, инфицированных SARS-CoV-2.