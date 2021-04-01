COVID-19 приводит к большему числу осложнений, чем сезонный грипп

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторным заболеваниями, сообщает Минздрав.

"Эти осложнения - неврологического плана, - пояснил глава Минздрава России Михаил Мурашко. - Вакцина - это то, что позволяет избежать такого огромного числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий".

Министр здравоохранения также подчеркнул, что мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после коронавируса и попадают в реанимацию.