50 человек попали в статистику Тюменской области по коронавирусу

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

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У 50 человек подтвердилась коронавирусная инфекция в Тюменской области. Всего за последние сутки в России выявлено 8 тыс. 326 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

13,9 % пациентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 399 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 тыс. 447 человек.

В Москве заболели - 1 тыс. 837 человек, в Санкт-Петербурге - 712, в Московской области - 568.

В Свердловской области болезнь выявили у 125 человек, в Челябинской области - у 116, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 54, в Курганской области - у 37, на Ямале - у 19.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 666 тыс. 209 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 тыс. летальных исходов, выздоровели 4 млн 291 тыс. 223 человека.