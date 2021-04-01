52 случая COVID-19 подтвердили в Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Далее в сюжете Еще 71 житель Тюменской области выздоровел после COVID-19

У 52 человек подтвердилась коронавирусная инфекция за сутки. Всего в России выявлено 8 тыс. 944 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает федеральный штаб.

У 12,4% человек не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 398 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 225 пациентов.

В Москве выявили 2 тыс. 455 заболевших, в Санкт-Петербурге - 719, в Московской области - 565.

В Свердловской области 126 новых пациентов, в Челябинской области - 115, в Ханты-Мансийском автономном округе - 53, в Курганской области - 39, в Ямало-Ненецком автономном округе - 18.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 млн 675 тыс. 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 104 тыс. 398 летальных исходов, выздоровели 4 млн 301 тыс. 448 человек.