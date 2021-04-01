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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Еще 2 тысячи 400 доз "Спутника V" поступило в поликлиники Тюменской области

Общество, 15:12 15 апреля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Еще 2 тыс. 400 доз "Спутника V" поступили в Тюменскую область, сообщает оперативный штаб.

Общее число поступившей в регион вакцины "Спутник V" составило 99 тыс. 167 доз. Полный курс вакцинации прошли 51 тыс. 891 человек.

Вакциной "ЭпиВакКорона" из первой партии первым туром привили 637 человек. Также данным препаратом в регионе уже привито 500 человек, участвовавших в исследованиях вакцины.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале Госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.

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# вакцинация , коронавирус

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