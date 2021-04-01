Жителей Тюменской области просят не записываться на вакцинацию в нескольких поликлиниках

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Жители Тюменской области пытаются записаться на прививку от COVID-19 сразу в нескольких поликлиниках.

"Эта ситуация сокращает доступность вакцинации для других, потому что большая часть вакцины приходит во флаконе по 5 доз. При размораживании флакона формируются группы по пять человек. Поэтому важно, чтобы на вакцинацию пришли все записанные. Лучше заявку на вакцинацию оставлять только в одну поликлинику, желательно по месту прикрепления", - рассказали в департаменте здравоохранения.

Записаться на вакцинацию можно на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или в поликлинике.

По данным на 15 апреля, полный курс вакцинации прошли 51 тыс. 891 человек.