Около 2 тыс. тюменцев прошли обследования на фестивале "Здоровый город"

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Около 2 тыс. жителей Тюмени побывали на фестивале "Здоровый город" в региональном центре "Семья", сообщает областной департамент здравоохранения.

За четыре года существования "Здоровый город" впервые проходил с участием государственных медучреждений. Горожане могли пройти мини-обследования и получить краткие профконсультации специалистов. На фестивале работали 13 сотрудников поликлиник, больниц, узкопрофильных диспансеров.

На площадке ОКБ № 1 консультацию кардиолога получили 70 человек, ЭКГ-диагностику прошли 50 тюменцев. Кроме диагностики специалисты проводили мастер-классы, например, по дыхательной гимнастике "Свободное дыхание".

Тюменцы участвовали и в работе интерактивной площадки по профилактике туберкулеза в рамках проекта "Дыши свободно". Под инструктажем специалистов Областного фтизиопульмонологического центра учились правильно пользоваться медицинской маской, перчатками, попутно узнавая о диагностике и профилактике туберкулеза.

У специалистов Медгорода диагностику прошли 285 тюменцев. У девяти человек врачи заподозрили онкологические заболевания, каждому из пациентов дали рекомендации для дальнейших действий.

Скрининг проводили и специалисты Многопрофильного консультативно-диагностического центра. Востребованной оказалась и диагностика на вирусные гепатиты В и С. Экспресс-тестирование прошли 80 человек.

Специалисты МКДЦ проводили комплексную диагностику метаболических параметров человека и проверяли здоровье сердечно-сосудистой системы, а по итогам обследования эндокринолог и врач по спортивной медицине давали краткие консультации по борьбе с лишним весом и профилактике сопутствующих патологий. Также желающих обучали физическим упражнениям для поддержания здоровья, в лекционном зале рассказали об основах правильного питания, профилактике вирусных заболеваний и клещевого энцефалита.

Специалисты Тюменской станции скорой медицинской помощи обучали правилам первой помощи при внезапной остановке сердца, артериальном и венозном кровотечениях.

Консультации для горожан провели и сотрудники Областной клинической психиатрической больницы.