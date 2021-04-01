Югорчанин в Тюмени украл автомобильные катализаторы на 500 тыс. рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

21-летнего жителя Ханты-Мансийска подозревают в 10 кражах катализатора с дорогих иномарок в Тюмени. Ущерб автовладельцам составил 500 тыс. рублей, сообщает городское УМВД.

Задержанный пояснил, что приехал в Тюмень на заработки, однако решил добывать деньги преступным путем. Молодой человек выбирал дорогие иномарки и в ночное время срезал с них катализаторы.

Похищенное он сдавал в ближайшие пункты приема металлов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.