Тюменскую область в финале международной "Битвы журфаков" представляют студенты ТюмГУ

| фото Елизаветы Коган | фото Елизаветы Коган

Команда студентов Тюменского госуниверситета участвует в третьем инновационном конкурсе факультетов и подразделений журналистики стран ЕАЭС – "Битва журфаков – 2020". Торжественное открытие конкурса состоялось в Калининграде 20 апреля.

Студентки Елизавета Коган, Юлия Мелентьева, Анна Воробьева и Карина Калиева отправились на конкурс вместе со своим преподавателем, заведующей кафедрой журналистики Института социально-гуманитарных наук Ольгой Петровой.

В первый день тюменки уже успели поучаствовать в мастер-классах от членов жюри конкурса. Так, Алеся Мароховская объяснила, как рассказать историю с помощью данных, Ирина Долинина провела мастер-класс "Дата-журналистика: что может быть в центре внимания". Председатель жюри Владимир Снегирев рассказал о работе корреспондента в экстремальных условиях, а Екатерина Фомина стала спикером встречи "Репортер без языковых границ".

| фото Елизаветы Коган | фото Елизаветы Коган

Напомним, право на участие в финале "Битвы журфаков – 2020" студентки из Тюмени завоевали по итогам заочного этапа. В отборочном туре ребята должны были рассказать о взаимоотношениях Тюмени и Китая в нефтяной отрасли. Кейс для тюменцев придумал Тольяттинский университет. Студенты ТюмГУ в течение месяца готовили свой лонгрид, который по баллам в отборочном этапе оказался на третьем месте. В целом команда вуза заняла четвертое место в общем зачете, что позволило ей выйти в финал.

Одна из участниц команды ТюмГУ Елизавета Коган рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что впервые участвует в проекте такого уровня.

"Ожиданий много, но стараемся ни к чему не готовиться. Тут вообще все непредсказуемо и меняется чуть ли не в моменте. Сегодня нас ждали интересные мастер-классы о журналистике данных и расследованиях. Поэтому думаем, что задания тоже будут на данные и умение с ними работать, здесь очень это ценят. По плану нам должны дать пять кейсов, каждый из них будем прорабатывать за 24 часа", - рассказала она.

| фото Елизаветы Коган | фото Елизаветы Коган

Отметим, в конкурсе участвуют семь команд из Казахстана, Белоруссии и России. Еще три команды будут бороться за победу в конкурсе онлайн. Ребятам предстоит выполнить несколько заданий. Итоги станут известны 23 апреля.

Любовь Голышева