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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии в центре Тюмени

Происшествия, 19:42 20 апреля 2021

фото "Тюменская линия"

У всех пострадавших в результате ДТП на перекрестке улиц Герцена и Первомайская в Тюмени диагностированы ушибы мягких тканей, растяжения. Люди направлены на амбулаторное наблюдение. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, авария произошла днем 20 апреля на перекрестке улиц Герцена и Первомайская. Здесь столкнулись KIA и УАЗ. От удара УАЗ отбросило на тротуар.

Свидетелем ДТП стали проезжавшие мимо медики. Бригада скорой помощи остановилась помочь пострадавшим. На месте оказали помощь пятерым пациентам, включая троих детей. Пострадавших доставили в ОКБ №2. На этапе приемного отделения провели комплексную диагностику, осмотрели людей.

Инна Пахомова

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# авария , дети , ДТП

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