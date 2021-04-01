В Тобольске на строительство 23 детских площадок направят 30 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

470 дворов осмотрела специальная комиссия в ходе инвентаризации придомовых территорий Тобольска с 15 марта по 14 апреля. В комиссию входили депутаты, представители администрации, управляющих компаний и ТОСов.

Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель городского комитета жилищного хозяйства Евгений Курач. По его словам, по результатам инвентаризации составлен список из 120 жилых домов, во дворах которых можно обустроить детские игровые площадки.

"При инвентаризации было выявлено много территорий, на которых установлены гаражи, погреба, огороды. В основном, они находятся в подгорной части города и в микрорайоне Иртышский. Для того чтобы получить субсидию на детскую площадку участки должны быть освобождены от временных построек. Еще одно условие - консервация в доме мусоропровода. Также собственники должны предоставить протокол согласия, подписанный жильцами. Тогда дворовые территории попадут в рейтинговое голосование. Срок предоставления данных документов продлен до 10 мая", - отметил Евгений Курач.

Рейтинговое голосование пройдет на портале Госуслуги, также проголосовать за придомовую территорию можно будет в управляющих компаниях и библиотеках города. Голосование продлится до 10 июня. Детские площадки на дворовых территориях будут построены до сентября 2021 года.

Рейтинг будет рассчитываться путем деления проголосовавших на количество жилых помещений многоквартирного дома. В зависимости от положения в рейтинге будут предоставляться субсидии. Всего в бюджете города на эти цели заложено 30 млн рублей. На них будет построено 23 новые площадки.

Евгений Новоселов