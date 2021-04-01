  • 21 апреля 202121.04.2021среда
  • USD76,0155
    EUR91,7507
  • В Тюмени 3..5 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске на строительство 23 детских площадок направят 30 млн рублей

Общество, 10:45 21 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

470 дворов осмотрела специальная комиссия в ходе инвентаризации придомовых территорий Тобольска с 15 марта по 14 апреля. В комиссию входили депутаты, представители администрации, управляющих компаний и ТОСов.

Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель городского комитета жилищного хозяйства Евгений Курач. По его словам, по результатам инвентаризации составлен список из 120 жилых домов, во дворах которых можно обустроить детские игровые площадки.

"При инвентаризации было выявлено много территорий, на которых установлены гаражи, погреба, огороды. В основном, они находятся в подгорной части города и в микрорайоне Иртышский. Для того чтобы получить субсидию на детскую площадку участки должны быть освобождены от временных построек. Еще одно условие - консервация в доме мусоропровода. Также собственники должны предоставить протокол согласия, подписанный жильцами. Тогда дворовые территории попадут в рейтинговое голосование. Срок предоставления данных документов продлен до 10 мая", - отметил Евгений Курач.

Рейтинговое голосование пройдет на портале Госуслуги, также проголосовать за придомовую территорию можно будет в управляющих компаниях и библиотеках города. Голосование продлится до 10 июня. Детские площадки на дворовых территориях будут построены до сентября 2021 года.

Рейтинг будет рассчитываться путем деления проголосовавших на количество жилых помещений многоквартирного дома. В зависимости от положения в рейтинге будут предоставляться субсидии. Всего в бюджете города на эти цели заложено 30 млн рублей. На них будет построено 23 новые площадки.

Евгений Новоселов

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детские площадки , рейтинговое голосование , ремонт дворов , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:16 21.04.2021В Тюменскую область поступило еще 26 тысяч 100 доз вакцины "Спутник V"
11:53 21.04.2021Юных журналистов из Тюмени приглашают на проект "МедиУМ"
11:30 21.04.2021Работников тюменских предприятий обучают навыкам первой помощи
11:19 21.04.2021Прилетевшие из Турции и Танзании тюменцы должны повторно сдать тест на COVID-19