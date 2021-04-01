За сутки в Тюменской области возникло пять лесных пожаров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять лесных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за последние сутки с 9 часов 24 апреля до 9 часов 25 апреля. Возгорания зафиксированы в Аромашевском, Армизонском, Исетском, Тобольском и Сорокинском районах, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Два лесных пожара, возникшие ранее в Армизонском и Исетском лесничествах, ликвидированы. На трех лесных пожарах в Аромашевском, Тобольском и Сорокинском лесничествах ведутся работы по локализации. Кроме того, пожарные тушат лесные пожары, которые ранее были локализованы в Армизонском и Голышмановском районах.

По информации на 25 апреля в Тюменской, Тобольской и Ишимской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — II класс пожарной опасности (низкая степень). На 26 и 27 апреля в Тюменской, Тобольской, Уватской и Ишимской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности.

Всего с начала 2021 года на территории Тюменской области зарегистрировано 54 лесных пожара площадью 69,5 тыс. га.

Напомним, в Тюменской области введен особый противопожарный режим. С 20 апреля по 10 мая запрещено посещение лесов. В случае обнаружения природного пожара, необходимо немедленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение "Берегите лес" или по короткому номеру 112.