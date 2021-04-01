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Тюменский проект "Слышу руками" презентовали на конкурсе "Мастера гостеприимства"

Общество, 14:37 29 апреля 2021

организаторов конкурса

Три проекта в сфере туризма представили конкурсанты из Тюменской области на полуфинале конкурса "Мастера гостеприимства". Он стартовал в Тюмени 29 апреля и собрал 123 участника из 41 региона России.

Сурдопереводчик Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Дарья Волкова презентовала проект "Слышу руками" для людей с нарушениями слуха. Авторы планируют создать агентство сурдопереводчиков в сфере гостеприимства и обучить их организации и сопровождению туристических мероприятий.

"В Тюменской области, как и в других регионах страны, есть острая потребность в таких специалистах. Нехватка профессионалов значительно ограничивает возможности туристов с нарушением слуха. Предлагая специальное сурдосопровождение, мы значительно улучшим качество их отдыха и усилим привлекательность туристических объектов региона", - считает Дарья Волкова.

Привлечь финансирование авторы проекта "Слышу руками" рассчитывают на конкурсе Фонда президентских грантов, заявка уже отправлена. Участвуя в "Мастерах гостеприимства", надеются прежде всего на информационную поддержку и обратную связь экспертов.

"Нам не хватает опыта в организации туристических услуг, поэтому необходимо услышать мнение профессионалов. На презентации проекта меня расспрашивали о возможностях его тиражирования в других городах и планах по расширению услуг", - уточнила автор.

организаторов конкурса

В 2021 году конкурс "Мастера гостеприимства" проходит в 14 номинациях. Полуфиналисты борются за выход в финал конкурса, который пройдет в июне в Нижнем Новгороде и соберет 200 участников с лучшими результатами. Победители получат гранты и организационную поддержку. Идеи тюменцев также могут быть поддержаны на региональном уровне.

"Туризм является одной из приоритетных отраслей инвестиционной стратегии региона. Сейчас разрабатывают новые меры поддержки. Интересные проекты мы сможем взять в дальнейшую проработку", - подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Конкурс" Мастера гостеприимства" является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей". Имена финалистов объявят в Тюмени 30 апреля.

Татьяна Ковалева

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# мастера гостеприимства , проекты , сурдоперевод , сфера гостеприимства , туризм

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